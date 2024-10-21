Неожиданный поворот в Курской области: в США увидели продвижение ВСУ

ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что российские войска усиливают контратаки в Курской области украинские военные недавно продвинулись севернее Суджи Курской области. Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ атаковали возле Малой Локни и Плехово, а ВСУ атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Кругленького и Леонидово.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что информация о захвате путинскими войсками Плехово не подтверждена.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об атаках в Глушковском районе (к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области) 20 октября.

Отметим, в то же время аналитики мониторингового проекта "DeepState" сообщают, что российские военные продвинулись у Ольговки Курской области и Любимовки в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — 18 октября 2024 года Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по схеме "один к одному". Это уже четвертый обмен с начала украинской операции в Курской области в августе этого года, что демонстрирует усиление активности на этом направлении.

По данным Института изучения войны (ISW), после начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа частота обменов значительно возросла. В общей сложности за последние два с половиной месяца было совершено три обмена, в результате которых стороны вернули 267 военнопленных, а также четвертый обмен 18 октября, где вернулось еще 95 солдат. Для сравнения, с начала года по август, когда произошло наступление украинских сил в Курскую область, было осуществлено только три обмена.



