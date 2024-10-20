В США обнаружили неожиданное влияние боев в Курске на войну в Украине

18 октября 2024 года Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по схеме "один к одному". Это уже четвертый обмен с начала украинской операции в Курской области в августе этого года, что демонстрирует усиление активности на этом направлении.



Война в Украине. Фото из открытых источников

19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обмена удалось вернуть 95 украинских военнослужащих, в том числе защитники "Азовстали", бойцы Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и другие военных. Украинский координационный штаб по лечению военнопленных отмечает, что многие освобожденные имели тяжелые ранения и хронические заболевания, которые нуждаются в немедленном лечении.

18 октября Министерство обороны России сообщило о возвращении 95 российских военнопленных, отметив, что Объединенные Арабские Эмираты выступили посредниками в обмене. Таким образом, обе стороны подтвердили факт обмена военными с участием третьей стороны.

По данным Института изучения войны (ISW), после начала украинского вторжения в Курскскую область 6 августа частота обменов значительно возросла. В общей сложности за последние два с половиной месяца было совершено три обмена, в результате которых стороны вернули 267 военнопленных, а также четвертый обмен 18 октября, где вернулось еще 95 солдат. Для сравнения, с начала года по август, когда произошло наступление украинских сил в Курскую область, было осуществлено только три обмена.

"Украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию участвовать в обмене военнопленными", — говорится в анализе ISW.

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