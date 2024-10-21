Часть военных КНДР дали деру из Курской области: что их теперь ждет

Как передает портал "Комментарии", ряд СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, отмечает, что 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

"Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Взамен военнослужащие ВС РФ обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "СВО". После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ", — рассказали источники в разведке.

Спустя пару суток, 16 октября пропавшие с позиций военнослужащие были задержаны российскими оккупантами. Беглецам удалось преодолеть, прежде, чем их задержали, довольно приличное расстояние – 60 километров.

Отмечается, что сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе переброшены в Льговский район Курской области. Сейчас с беглецами проводится работа для того, чтобы в дальнейшем задействовать их для штурмов на Курщине.

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