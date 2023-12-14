У Шойгу жалуются на атаку беспилотников: в ГУР отреагировали

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 14 декабря Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Москва традиционно в атаке обвиняет Украину.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечают в оборонном ведомстве страны-агрессора.

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

При этом в комментарии украинским СМИ в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил атаку, но не стали приводить подробностей, указывая, какие объекты были целью удара и есть или "прилеты".

Отметим, также сегодня стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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