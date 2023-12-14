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У Шойгу жалуются на атаку беспилотников: в ГУР отреагировали

Россияне заявили, что сбили девять беспилотников над Московской и Калужской областями России

сегодня, 10:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 14 декабря Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Москва традиционно в атаке обвиняет Украину. 

У Шойгу жалуются на атаку беспилотников: в ГУР отреагировали

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечают в оборонном ведомстве страны-агрессора.


По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

При этом в комментарии украинским СМИ в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил атаку, но не стали приводить подробностей, указывая, какие объекты были целью удара и есть или "прилеты".

Отметим, также сегодня стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – у Буданова раскрыли план РФ на оставшуюся часть зимы.




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Источник: https://t.me/mod_russia/33521
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