У Буданова раскрыли план РФ на оставшуюся часть зимы

Самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, Россия сохраняет возможности для производства разных видов вооружений.

"Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди. У России также остается огромное количество старого русского вооружения, в том числе бронетехники, но не все из этого быстро подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации", — высказался Юсов.

Он отметил, что оккупанты сохраняют запас ракет, но он не настолько большой, как это было в 2022 году.

"Угроза для украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется, враг применяет комбинированные удары ракетами и беспилотниками", — констатировал представитель ГУР.

Отметим, с наступлением холодов тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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