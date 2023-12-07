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Сколько еще может воевать: в ГУР оценили запасы оружия в России

К запланированным объемам производства дронов россияне пока не приближаются

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на западные санкции в России продолжается изготовление ракет и дронов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Мы Украина" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Сколько еще может воевать: в ГУР оценили запасы оружия в России

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Если мы говорим о стрелковом оружии, то в России его очень много и хватит еще на значительное количество кадрового резерва. Советское стрелковое оружие в России фактически в неограниченном количестве находится", – отметил представитель ГУР. 


Говоря об отдельных видах ракетных вооружений, в частности С-300, Юсов отметил, что их еще довольно много. Это представляет большую опасность прежде всего для прифронтовых населенных пунктов Украины.

"Конечно, это никакое не высокоточное оружие. Оно просто летит в определенном направлении и поражает то, что находится в квадрате. Это оружие, которое прежде всего направлено против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – пояснил Андрей Юсов.

В то же время с бронетехникой у врага ситуация сложнее, считают в украинской разведке. Несмотря на заявления оккупантов о производстве новой техники, речь идет преимущественно о расконсервации и модернизации образцов из уже существующих запасов.  

"Когда речь идет о модернизации, есть критическая нехватка современных технологий: современной оптики, современной радиоэлектроники, схем, микрочипов. Все это нужно для модернизации современной техники. Поэтому с этим и дальше у оккупантов будут проблемы. Тем не менее, есть определенные возможности. Продолжается производство ракетных вооружений. Налажено производство в большей степени ударных беспилотников. Это действительно является проблемой для нас, потому что это, в частности, последствия обхода санкционной политики. Вместе с тем, само по себе производство беспилотников – это не сверхсовременное производство. Вопрос объемов. К поставленным объемам и объявленным планам они пока не приближаются", – констатировал Юсов.  

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gPH_nvvo4tk
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