У Шойгу отреагировали на удар по штабу Черноморского флота и уже грозят ответом

В Минобороны РФ подтвердили удар по штабу Черноморского флота, отметив, что "киевским режимом" был нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет, заявляют оккупанты.

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ отмечают, что в результате удара повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб. Правда, позже ведомство Шойгу изменило сообщение, отметив, что по обновленной информации военнослужащий не погиб, а пропал без вести.

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При этом российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" уже приводит слова бывшего командующего ЧФ Владимира Комоедова, который якобы заявил, что после атаки на штаб Черноморского флота пришло время нанести удары по зданиям Генштаба и Минобороны Украины в Киеве и администрации Зеленского.

Отметим, первым об атаке сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. Он заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. К месту удара направилось большое количество скорых. Также Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы доносились из Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в районе Первомайского и Красногвардейского.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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