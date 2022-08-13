У российских военных начала активно ломаться и гореть техника: что известно

На Луганском плацдарме у россиян возникают проблемы с боевой техникой. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

"Так, в подразделениях 90 ТД, родом из Чебаркуль — это 41А ЦВО, у 6 ТП из 26 танков, которые были боеспособными осталось только 12. Согласно имеющейся информации, 4 танка уничтожены без возможности восстановления, 10 непригодны для дальнейшей эксплуатации", — СтратКом ВСУ.

Также по информации СтратКома ВСУ, в 228 МСП из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка, только 2 остались в строю. Сообщается, что 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.

"Интересные данные по БТР. В той же 228 МСП из имеющихся 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок. Интересно, что у них там такое странное происходит?", — пишет СтратКом ВСУ.

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