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У россиян снова есть продвижение: DeepState обновил карту

В Донецкой области враг снова имеет продвижение вперед

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState с наступлением 21 сентября обновили карту, отметив, что российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов и в одном Донецкой области.

У россиян снова есть продвижение: DeepState обновил карту

Карта DeepState. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке", – говорится в сообщении.

Отметим, 20 сентября в DeepState, обновив карту, сообщали, что российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области и в Торецке.

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке", – отмечали аналитики DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в сторону Курахово, но последняя неделя для бойцов Сил Обороны, в том числе 46-й бригады, в районе населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка насыщена сложными боями. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что оккупанты с помощью большого количества техники и пехоты пытаются продолжать развивать свой успех из Красногоровки в направлении Острого, пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии. Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимильяновку, в которых россияне постоянно терпят неудачи.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты имеют продвижение на фронте: где проходили штурмы.

Ранее "Комментарии" писали – взрывы, произошедшие 18 сентября в Торопце в Тверской области России, беспрецедентны в истории мировых войн, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.




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