DeepState обновил карту: россияне продвинулись в Торецке и не только

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState с наступлением 20 сентября обновили карту, отметив, что российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области и в Торецке.

Карта DeepState. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке", – отмечают аналитики DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий за 18 сентября, в пояснительной записке к которой сообщили об успехах вражеской армии. А именно: враг продвинулся возле Песчаного, Марфополя, Украинска и Железного.

Российские войска продолжили наземные атаки на севере Харьковской области 18 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Также оккупанты продолжили атаки в районе Волчанска, а российские блогеры утверждали, что украинские войска провели контратаки в районе Волчанска и вблизи Глубокого и Липцев. Об этом в сводке за 18 сентября сообщили в Институте изучения войны (ISW), информирует портал "Комментарии".

Оккупанты недавно подтвердили продвижение по линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Табаевки, к западу от Кармазиновки и на юг вдоль трассы вблизи Макеевки. Российский блогер заявил, что вражеские войска также продвинулись в лесных районах около Песчаного и Невского, но ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часового Яра; к югу от Часов Яр около Ступочек и Белой Горы; и к юго-востоку от Часов Яр около Клещеевки 17 и 18 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Пропагандисты заявляли, что подразделения российской 4-й мотострелковой бригады и неуказанные чеченские силы "Ахмата" пересекли канал Северский-Донец в направлении Ступочек 17 сентября. Другой российский блогер заявил, что оккупанты с трудом устанавливают прочные позиции в Октябрьском микрорайоне (восточная часть Часов Яра).



