Противник активизировался в направлении еще одного города Донбасса

Враг постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в сторону Курахово, но последняя неделя для бойцов Сил Обороны, в том числе 46-й бригады, в районе населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка насыщена сложными боями. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что оккупанты с помощью большого количества техники и пехоты пытаются продолжать развивать свой успех из Красногоровки в направлении Острого, пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии. Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимильяновку, в которых россияне постоянно терпят неудачи.

"Активизация врага в сторону Курахово в последнюю неделю усилилась вместе с успехом в районе н.п. Украинское-Желанное Первое-Невельское. Именно в эти районы в последнее время были переброшены многие находившиеся поблизости подразделения, чтобы продолжить свое продвижение. Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение врага происходит южнее именно в его сторону. Сейчас предпринимаются попытки врага полностью оккупировать н.п. Желанное Первое и зачистить город Украинск, при этом продолжается накопление и перегруппировка сил для дальнейшего продвижения, в частности, в направлении Горняка. Куда будет дальше двигаться враг — покажет только время, ведь очень часто, они просто используют возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", – сообщают в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют продвижение по нескольким направлениям фронта: карта DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий за 18 сентября, в пояснительной записке к которой сообщили об успехах вражеской армии. А именно: враг продвинулся возле Песчаного, Марфополя, Украинска и Железного.

Российские войска, как сообщает ISW, продолжали продвигаться к юго-востоку и востоку от Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов в направлении Покровска 18 сентября. Пропагандистские блогеры утверждали 17 и 18 сентября, что российские войска продвинулись на запад через реку Журавка в Гродовке и северной части Гродовки. Также утверждалось, что оккупанты, действующие юго-восточнее Покровска, продвинулись к улице Гоголя в северо-восточной части Селидово и к северным окрестностям Горняка. Также оккупанты сообщали, что захватили Гродовку и зачищают город. Однако ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Подробности российского наступления – по ссылке.