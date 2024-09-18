Оккупанты имеют продвижение на фронте: где проходили штурмы

Враг продвинулся возле Стельмаховки на Харьковщине, в Гродовке и Украинском в Донецкой области. Продолжаются бои в районе Желанного Первого. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 16 и 17 сентября. Российские блогеры утверждали 16 и 17 сентября, что украинские войска контратаковали в районе Глубокого и в Волчанске около "мукомольной мельницы", возможно, имея в виду паровую мельницу, расположенную непосредственно к северу от Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска.

"В сочетании с отсутствием недавних российских заявлений о российском контроле над агрегатным заводом и недавними геолокационными кадрами обстрела российскими войсками позиций пехоты на заводе, эти заявления о контратаках подтверждают оценку ISW о том, что украинские войска недавно продвинулись в районе завода".

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил 17 сентября, что российские войска все чаще используют призывников для проведения логистических операций на территории России для поддержки российских операций на Харьковском направлении и высвобождения военнослужащих, которые ранее выполняли вспомогательные задачи, для проведения наступлений.

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 сентября, но не добились подтвержденных успехов. Российский блогер утверждал, что оккупанты продолжали продвигаться в направлении Колесниковки и Кругляховки и на 2,8 км вглубь от Невского Новосадово, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений. Российские блогеры также утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в западной Стельмаховке (к юго-востоку от Купянска), где продолжаются бои.













Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Северском направлении 17 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российский источник утверждал, что оккупанты продвинулись в районе Верхнекаменского, но ISW не обнаружил доказательств этого заявления.

Оккупанты продолжили наступление в направлении Часового Яра 17 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры заявили 17 сентября, что их войска пересекли канал Северский-Донец Донбасс в направлении Ступочек, продвинулись к юго-западу от природного заповедника Ступки-Голубовское 2 и продвинулись в пределах микрорайона Октябрьский (восточная часть Часов Яра). ISW сообщил 16 сентября, что геолокационные кадры подтверждают российские наступления через канал Северский-Донец Донбасс в направлении Ступочек, но не увидели подтверждения последним двум заявлениям.

Враг недавно продвинулся к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 17 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 17 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Новокалиново, северо-западу от Архангельского, в центральной и северо-западной части Гродовки и к юго-западу от Михайловки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 сентября, показывают, что вражеские подразделения поднимают несколько флагов в Украинске, что указывает на то, что российские войска недавно захватили населенный пункт.









Российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на 850 метров к северу от Новогродовки и захватили шахту Новогродовки и близлежащий террикон, а другой российский блогер утверждал, что враг захватил Желанное Первое. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Кроме того, оккупанты недавно продвинулись в направлении Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 17 сентября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Константиновки. Пропагандисты утверждают, что российские войска также продвинулись на два километра к юго-востоку от Водяного и продвинулись вблизи самого Угледара.

16 и 17 сентября на западе Запорожской области в районе Роботино продолжались позиционные бои. Российский источник продолжал утверждать, что российские войска продвинулись в районе Каменского (примерно в 35 км к северо-западу от Роботино), но ISW не обнаружила подтверждения этому заявлению.