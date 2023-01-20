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У россиян новая тактика переброски техники в оккупированном Мариуполе

Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью в комендантский час

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска во временно оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

У россиян новая тактика переброски техники в оккупированном Мариуполе

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Для перемещения техники оккупанты выбрали новую тактику во избежание фиксации в Мариуполе. Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью в комендантский час. На Донецкое направление вообще обходя Мариуполь, если колонны заходят из Московии", — написал Петр Андрющенко.

Впрочем, несмотря на это, местные все же смогли зафиксировать переброску военных с Бердянского направления на Донецкой через Мариуполь.

Так, вчера, по словам Андрющенко, около 20 грузовиков с живой силой и БК переправили через город с Бердянского направления на Донецкое.

Отметим, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе много россиян, возле города готовят оборонительные линии.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/6045
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