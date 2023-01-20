В ISW рассказали, когда стоит готовиться к вероятному наступлению со стороны Беларуси

Россияне не отказались от идет начать повторное наступление с Беларуси на Украину, но ближайшим временем этого ожидать не стоит. Если Кремль и решится на такой шаг, то это произойдет не раньше осени 2023-го года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: Getty Images

Американские специалисты отмечают, что активность российских войск в Беларуси указывает на то, что наступление в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной.

"Текущая оценка Опаснейшего плана действий (MDCOA) — это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", — заявляют в ISW.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года вполне возможно завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок для этого плана действий может позволить России достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для возобновления вторжения из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой.

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