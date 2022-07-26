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"У россиян будет горячо": Германия передала Украине мощное оружие - о чем речь

Германия планирует продолжать помогать Украине оружием

сегодня, 17:00
Автор:

Денис
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Германия передала Украине мощное оружие. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале. 

"У россиян будет горячо": Германия передала Украине мощное оружие - о чем речь

Mars II - Фото - Telegram-канал Андрея Ермака

Как сообщил Ермак в Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", — пишет Ермак. 

Также, издание ТСН, ссылаясь на DPA, сообщает, что Германия передала Украине три дополнительные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, отмечается, что осенью Германия планирует передать Украине:

• три самоходных артиллерийских установки;

• системы противовоздушной обороны IRIS-T;

• три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

”У россиян будет горячо”: Германия передала Украине мощное оружие - о чем речь - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении — ВИДЕО. В ЗОВА показали, как бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать оккупантов. 

Читайте также о том, что в МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия. Глава МИД РФ снова повторил кремлевский тезис о желании переговоров с Киевом. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что когда закончится активная фаза войны в Украине: военный эксперт дал ответ. Военный эксперт прогнозирует, что Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой. Украинская спецслужба подробно рассказала, как Россия планирует аннексировать сначала Донецкую область, а затем и другие. 



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Источник: https://t.me/ermaka2022
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