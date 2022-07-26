"У россиян будет горячо": Германия передала Украине мощное оружие - о чем речь

Германия передала Украине мощное оружие. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале.

Mars II - Фото - Telegram-канал Андрея Ермака

Как сообщил Ермак в Украину прибыли немецкие реактивные системы залпового огня.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", — пишет Ермак.

Также, издание ТСН, ссылаясь на DPA, сообщает, что Германия передала Украине три дополнительные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, отмечается, что осенью Германия планирует передать Украине:

• три самоходных артиллерийских установки;

• системы противовоздушной обороны IRIS-T;

• три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.





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