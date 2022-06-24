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У россиян большие потери: авиация ВСУ нанесла мощные удары по оккупантам и центрам логистики - подробности

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:52 comments1134
Автор:

Денис
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Украинская авиация продолжает наносить удары по армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

У россиян большие потери: авиация ВСУ нанесла мощные удары по оккупантам и центрам логистики - подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Сообщается, что на протяжении предыдущих суток (23 июня) штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

"На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.", — командование Воздушных сил. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что уже 4 месяца Украина дает бой: какие главные победы и утраты – что дальше. Спустя четыре месяца полномасштабной войны в Украине окончательно разрушился миф российской пропаганды о том, что Украина — это "не состоявшееся государство", которое не способно себя защитить. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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