У россиян большие потери: авиация ВСУ нанесла мощные удары по оккупантам и центрам логистики - подробности

Украинская авиация продолжает наносить удары по армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Сообщается, что на протяжении предыдущих суток (23 июня) штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

"На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.", — командование Воздушных сил.

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