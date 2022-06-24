В Сумской области российским провокаторам на границе дали «прикурить» (ВИДЕО)

На участке украино-российской границы между Сумской и Белгородской областью возле села Поповка Великописаревского района военнослужащими оперативно-тактической группировки "Сумы" был уничтожен вражеский БТР-80, на котором находились военнослужащие России. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в официальном своде Оперативно-тактической группировки "Сумы" в Facebook.

Граница Украины. Фото из открытых источников

Среди военных страны-агрессора подтверждена информация о гибели минимум 4 военных. Также ранены. Чтобы посмотреть видео следствие прицельного удара ВСУ следует перейти по ссылке.

Отметим, как известно после отступления российских войск из Киевщины, Черниговщины также ВСУ выбили врага из Сумской области. Однако, учитывая, что Сумщина является пограничной областью и имеет большую протяженность границы с РФ, враг не прекращает обстрелы региона, время от времени устраивая провокации на границе. Военные ВСУ на этот раз решили проучить провокаторов с оружием, задействовав БПЛА, показали, что не уместно даже приближаться к украинской границе. Украинские защитники хладнокровно будут давать отпор.

Читайте на портале "Комментарии" — Валерий Залужный обратился к украинцам: важное заявление по ситуации на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что цена свободы очень велика, потому что по суммарному количеству артиллерийских систем по количеству обстрелов враг в разы превосходит ВСУ. Нужно признать, что он сильнее, но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины держатся.





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