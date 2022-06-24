В Украине возобновят работу рестораны McDonald’s

Сеть ресторанов McDonald's откроется снова в украинских городах после того, как прекратила работу в феврале 2022 года в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию нашего государства. Об этом пишет Forbes.

Фото иллюстративное / Pixabay

CEO McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова подчеркнула, что подготовка к возобновлению работы продолжается, однако сроки будут объявлены позже. Как удалось узнать, в столице рестораны могут заработать с августа. Об этом Forbes рассказал один из директоров заведения в Киеве. Впрочем, сначала нужно будет согласовать вопросы безопасности, подчеркнул он.

Юлия Бадритдинова также подтвердила, что в компании обновляются правила безопасности, а возле ресторанов должны быть бомбоубежища, чтобы туда могли прятаться и персонал, и посетители на случай воздушной тревоги.

По ее словам, после сигнала сирены ресторан должен закрыться, а все присутствующие пройти в укрытие для их безопасности. С другой стороны, обеспечить такие условия не так-то просто. Кроме того, компания налаживает логистические связи с доставкой продуктов питания, некоторые потребительские товары нужно будет закупать в разных регионах и странах. Среди них: упаковка, пакетированные соки, соусы. Поскольку перед закрытием продукты из ресторанов раздавали на нужды граждан – в горсоветы. По всей Украине объем продуктов составил более 200 тонн.



Компания проводит тренинги для персонала как психологические, так и по восстановлению знаний и навыков.

"Каждый шаг должен быть взвешенным, а главное соответствовать нашим стандартам безопасности людей и пищи. Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что все отвечает нашим требованиям", — подчеркнула CEO McDonald's в Украине.

В россии рестораны McDonald's закрылись с 14 марта, с мая заявили о выходе с рынка, бизнес продали Александру Говору.

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