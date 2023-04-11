У РФ появился новый союзник – страна должна была изготовить и передать 40 тысяч ракет

Как становится понятно с документов американской разведки, который на днях "слили" в открытый доступ, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Ракеты. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что Египет считается одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупным получателем американской помощи.

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В части совершенно секретного документа, который датирован 17 февраля, резюмируются разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха.

В документе президент Египта поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.

Отметим, Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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