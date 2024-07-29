У оккупантов снова есть продвижение на фронте: детали от DeepState

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили аналитики DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В частности, по их данным враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.
Читайте также на портале "Комментарии" — ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Волчье (Донецкая область) и смогли продвинуться вперед в Яснобродовке. Также зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанное и Диброва.
Также издание "Комментарии" сообщало - DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта.
Ранее "Комментарии" писали – эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что сейчас противник проводит четвёртый этап своей летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября.
Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.
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