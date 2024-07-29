У оккупантов снова есть продвижение на фронте: детали от DeepState

Российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили аналитики DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, по их данным враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Волчье (Донецкая область) и смогли продвинуться вперед в Яснобродовке. Также зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанное и Диброва.

Также издание "Комментарии" сообщало - DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта.

Ранее "Комментарии" писали – эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что сейчас противник проводит четвёртый этап своей летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября.

Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.

"Логичным у читателей может быть вопрос: сможет ли противник пробить нашу оборону и выйти на оперативное пространство? Сразу могу сказать, что это врагу не удастся. Потому что у россиян есть ресурс лишь на оперативное продвижение, то есть максимум до 50 км. У противника нет возможности достигнуть оперативно-стратегического успеха. Речь может идти только об оперативно-тактическом. И, если россиянам это удастся, это будет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", – отметил Олег Стариков.



