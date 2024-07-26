Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: когда закроется "окно возможностей"

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ лишится возможности вести активные штурмы и перейдет к обороне. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что у РФ существенные проблемы набора "пушечного мяса", это повлияет на ситуацию на фронте. Учитывая те сообщения, которые есть в информационном поле, действительно ли российское наступление может захлебнуться? Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противник накопил ресурсы для рывка

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков заявил, что стоит обратиться к тем данным, которые озвучил главком ВСУ Александр Сырский в интервью "The Guardian".

"В частности, Сырский четко заявил о планах противника по увеличению мобилизационного ресурса на театре военных действий – с 520 тысяч до 690 тысяч к концу года. В связи с тем, что данные главкома, который руководит Силами обороны Украины, являются приличными, то ориентироваться будем на то, что говорит генерал Сырский. Второй момент – противник, согласно его же формулировкам и планам, которые он отработал на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2023 года, назвал 2024-й год заключительной фазой "СВО". То есть, сейчас идет в рамках стратегического плана, заключительная фаза. А в рамках оперативного плана – третий этап", – отметил Олег Стариков.

Он уточнил, что первым этапом заключительной фазы была классическая воздушная операция, проводимая в первом квартале этого года, когда наносились удары по системам ПВО, жизнеобеспечивающим объектам, аэродромам и так далее.

Второй этап начался 10 мая 2024 года. Тогда группировка "Север" вторглась на территорию Харьковской области, создав два плацдарма.

Третий этап идет сейчас путём усиления давления по всей линии боевого соприкосновения.

"И по логике военного планирования, должен быть четвёртый этап, как финал летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября", – считает собеседник портала "Комментарии".

Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.

"Логичным у читателей может быть вопрос: сможет ли противник пробить нашу оборону и выйти на оперативное пространство? Сразу могу сказать, что это врагу не удастся. Потому что у россиян есть ресурс лишь на оперативное продвижение, то есть максимум до 50 км. У противника нет возможности достигнуть оперативно-стратегического успеха. Речь может идти только об оперативно-тактическом. И, если россиянам это удастся, это будет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", – отметил Олег Стариков.

Что касается вопроса, будут ли еще удары по линии боевого соприкосновения, то Олег Стариков предупреждает, что это может быть. Наноситься они могут по северному и южному направлениях.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что противник накопил ресурсы, в том числе и оперативно-стратегические резервы на уровне до 100 тысяч по всей линии фронта.

"Он их может задействовать, если штурмовым подразделениям удастся пробить первую линию обороны. Если говорить о возможных участках их задействования, то это юг, север и, в частности, Покровское направление. Ресурсы, техника у противника есть и соотношение с нашей техникой 1 к 3 говорит само за себя. У противника есть все ресурсы для заключительного четверного этапа летней военной кампании по оккупации тех областей, которые россияне внесли в свою Конституцию, как объекты РФ. А дальше россияне пойдут на переговоры. То есть, фактически осталось 1,5-2 месяца, до середины октября. После этого "окно возможностей" будет закрыто, как для нас, так и для противника", – подытожил эксперт.

В ближайшие полгода на поле боя должны произойти изменения

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова так прокомментировала ситуацию:

"Действительно, никто не может наступать вечно, потому что заканчивается боевая техника, она становится более низкого качества или более древних типов. Все уже видели видео российских танков Т-54 в Подмосковье. В то же время заканчивается мотивированный состав. Потому что самый мотивированный и подготовленный состав был выбит в штурмовых действиях ещё в начале 2022 года. После этого были контрактники, которые отправлялись на войну за деньги, потом мобилизованные, потом была ползучая мобилизация. И теперь уже Кремль начал делать ставку на контрактников, которым все больше и больше повышает выплаты. Естественно россияне не могут вечно вести ползучие, наступательные действия. Это видно по видео с Волчанска и по заявлениям самих же россиян с Донецкого и Южного направлений. Поэтому постепенно они будут останавливаться и тогда инициативы перейдет в руки ВСУ".

По словам Татьяны Поповой, как наши войска воспользуются появившейся инициативой на фронте – трудно сейчас прогнозировать. Ведь у украинцев уже были завышенные надежды на контрнаступление ВСУ в 2023 году, хотя там не было авиакомпоненты, которая должна была быть при таких операциях.

"Будем надеяться, что в этом году она уже, конечно, будет и результат будет гораздо более впечатляющим. Поэтому, я думаю, что и Пивненко, и Юсов они абсолютно правы. Что касается ожидаемых событий в ближайший месяц, то будем надеяться, что какая-то авиагруппировка нашими союзниками будет собрана, оттренирована с нашими пилотами и передана нам. Если это произойдёт, то тогда, конечно, нужно ждать прорыва на фронте", – отметила Татьяна Попова.

Помимо действий непосредственно на поле боя эксперт считает, что нужно ждать того, что будут дальше подвергаться атакам военные аэродромы, нефтеперерабатывающие и военные заводы РФ. Будет громко на российском приграничье, а также на территории временно оккупированного Крыма и частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Будем надеяться, что после выборов в США нам разрешат использовать западное оружие на большую глубину на территории России и также будем надеяться, что нам передадут более серьёзные виды вооружений. Не зря сегодня в российских telegram-каналах распространяют информацию о том, что россияне собираются передвигать военные заводы за Урал. Если они готовы идти на такой шаг, это означает, что какое-то оружие в большом количестве, достигающее уральских гор, у нас должно появиться. Речь, конечно же, о дальнобойных ракетах. Но пока сложно сказать – это могут быть западные или наши ракеты. Много неизвестного в силу того, что есть военная тайна, которая, естественно, не может быть распространена. Но, по моим ощущениям после бесед с тем же генералом Ходжесом и с военными экспертами – изменения на поле боя в ближайшие полгода должны произойти", – подытожила эксперт.

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