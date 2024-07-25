Украине снова запрещают бить по РФ: почему так, что выжидает Запад

Российско-украинская война продолжается, а с ней и продолжаются фактически мольбы Киева к основным партнерам – позволить бить западным оружием по РФ. Однако в Вашингтоне, Берлине в очередной раз заявили, что об этом не может быть и речи. К тому же неприятно удивила позиция уже нового британского правительства, где также против того, чтобы ВСУ могли бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. Что на самом деле происходит? Чем можно объяснить позицию наших западных партнеров, которые должны понимать, что только защищаясь, Украине войну не выиграть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Каждый заботится, прежде всего, о себе

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина обратила внимание, что запрет западных партнеров бить их оружием по территории РФ целиком укладывается в общую логику войны, которая прослеживается с начала широкомасштабного вторжения.

"Мы все помним, как изначально нам вообще не давали летальное оружие, потом понемногу начали поставлять танки, системы ПВО, пообещали самолеты F-16, которых, кстати, до сих пор нет. То есть, нам все наконец-то дают, но всегда с опозданием для получения результата. Почему так? Причин может быть несколько. Причина первая: Запад не был готов к такой войне в Европе, поэтому не смог вовремя разработать стратегию и тактику противостояния агрессии и занял роль бегающего с огнетушителем пожарного и тушит отдельные возгорания. Никаким образом не оправдывая коллективный Запад, следует отметить, что до 2022 года война в Европе считалась таким же нонсенсом, как и тотальная ядерная война. Теория демократического мира, активно внедрявшаяся в международную политику, начиная с 1990-х годов, говорила о том, что страны, объединенные либерально-демократическими ценностями являются двигателями прогресса, а прочные экономические связи дают больше выгоды, чем война. РФ полностью вкладывалась в этот тренд, а ее лидеры долгое время демонстрировали приверженность демократии. Поэтому в военных стратегиях западных государств фигурировали преимущественно такие потенциальные агрессоры как КНДР, Китай, Иран, а не Россия", – отметила эксперт.

По ее мнению, причина вторая в том, что у Запада нет потенциала для консолидации усилий. Хотя в публичной риторике мы часто используем понятие "коллективный Запад", но на самом деле это не монолитное образование, а совокупность определенного количества стран с собственными национальными интересами.

"К тому же, у демократии серьезная проблема по сравнению с диктатурами: они должны считаться с волей избирателей, для которых война в Украине – это где-то там, а здесь инфляция, повышение цен на горючее, коммунальные услуги и беженцы, которые забирают у них рабочие места и места в детских садах у их детей. Поэтому в вопросе разрешения бить собственным оружием по территории РФ никто не хочет брать на себя роль первой скрипки, опасаясь, что в случае реальной эскалации, в том числе в случае применения РФ ядерного оружия, историческая вина ляжет именно на нее", – отметила Анна Малкина.

Причина третья, отмечает собеседница портала "Комментарии", в том, что у Запада есть стратегия противостояния российской агрессии, но он играет в свою игру, рассчитывая на истощение РФ или на изменение там политического режима.

"Главная задача Европы – не пустить войну на свою территорию. Потому и помощь Украине идет в таких объемах, чтобы Украина не упала, но и не победила. Как бы цинично это ни выглядело, но каждый заботится, прежде всего, о себе. Поэтому мы должны рассчитывать, прежде всего, на себя и сделать все, чтобы у нас было собственное оружие, которое получит в Москву", – подытожила Анна Малкина.

У кого-то на Западе должна быть лидерская позиция

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что проблема заключается в том, что Запад и в том числе такие страны как США, Германия, Великобритания сами еще не знают, что делать с Россией.

"У них есть разные видения в том, какой исповедовать подход. То ли видеть в России определенный инструмент сдерживания Китая, то ли видеть в Москве заклятого врага, которого, соответственно, нужно прижать. С другой стороны, даже, если видеть в России заклятого врага, то создание проблем РФ или даже ее развал явно улучшит позицию того же Китая. Потому дискуссии продолжаются. Исходя из этого и продиктован такой подход Запада по поддержке Украины в войне, то нам позволяют что-то, то наоборот, запрещают. Мы слышим предупреждения, чтобы не было усиления эскалации, чтобы не разорвать определенные связи… И это еще раз подтверждает, что наши партнеры видят в России именно инструмент в большой геополитической игре", – отметил эксперт.

Он отмечает, что для того, чтобы давать Украине разрешение для ударов по территории России, должна быть чья-то лидерская позиция. Те же британцы понимают, что есть неопределенность в США, и она будет, пока не пройдут президентские выборы. Лондон понимает, что в вопросе разрешения Украине для ударов по РФ должна быть общая и согласованная позиция. Поэтому они взяли время как говорят "на подумать".

"Если будет лидерская позиция, в первую очередь США то и другие страны будут подтягиваться. Здесь могла бы отыграть первую скрипку Франция, но, учитывая, что у них сейчас прошли выборы и Макрон занимается формированием правительства и другими внутренними вопросами, поэтому он немного отошел от этого процесса. С другой стороны, когда мы говорим о вопросах оружия, разрешениях его применения, мы должны помнить, что мы прошли очень серьезный путь. Вспомните, перед началом вторжения, на что мы могли рассчитывать. Максимум – Джавелины и оружие для партизанской борьбы. На сегодняшний день у нас есть танки "Leopard", "M1 Abrams". Мы готовимся к тому, что в украинском небе появятся F-16. У нас уже есть ракеты Storm Shadow. Нет пока ракет Taurus, но у нас есть ATACMS. Да, процесс предоставления нам новейшего оружия не так быстр, как нам хотелось, но все равно эволюция происходит и я думаю, что мы сможем дожать наших партнеров. Президент Зеленский уделяет этому достаточно большое внимание. Он постоянно проводит встречи, общается с мировыми лидерами, доносит позицию Украины в этом вопросе. Возможно, элемент предоставления разрешения – это тот инструмент, который потенциально захотят использовать наши партнеры в ситуации, когда Россия будет сопротивляться тому, чтобы садиться за стол переговоров, чтобы говорить о максимально справедливом мире. И на РФ надавят тем, что Украине дадут все необходимое для ударов по России в случае неконструктивной позиции Москвы", – отметил эксперт.

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