Фронт продолжает движение: DeepState сообщает, что россияне захватили еще один населенный пункт

Российские войска оккупировали село Волчье (Донецкая область) и смогли продвинуться вперед в Яснобродовке. Также зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанное и Диброва. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг захватил Волчье...", — отмечается на канале.

Эксперты также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что возле Волчьего противники пытаются двигаться вперед в пяти направлениях.

Отметим, аналитики DeepState фактически ежедневно сообщают о том, что Украина продолжает терять контроль над населёнными пунктами на Донбассе. Где у россиян есть продвижение и новые захваченные территории.

Отметим, в эксклюзивном комментарии нашему порталу эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков заявил, что противник, согласно его же формулировкам и планам, которые он отработал на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2023 года, назвал 2024-й год заключительной фазой "СВО". То есть, сейчас идет в рамках стратегического плана, заключительная фаза. А в рамках оперативного плана – третий этап.

Олег Стариков уточнил, что первым этапом заключительной фазы была классическая воздушная операция, проводимая в первом квартале этого года, когда наносились удары по системам ПВО, жизнеобеспечивающим объектам, аэродромам и так далее. Второй этап начался 10 мая 2024 года. Тогда группировка "Север" вторглась на территорию Харьковской области, создав два плацдарма. Третий этап идет сейчас путём усиления давления по всей линии боевого соприкосновения.

"И по логике военного планирования, должен быть четвёртый этап, как финал летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября", – считает собеседник портала "Комментарии".



