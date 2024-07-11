DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта

Российские войска сумели оккупировать Евгеновку Донецкой области и продвинулись возле Юрьевки. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки", – отмечают аналитики.

Отметим, ранее мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Враг понимает угрожающую ситуацию для наших защитников, поэтому делает все возможное, чтобы усилить давление.

При этом американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские оккупационные войска начинают чувствовать давление украинских контратак на фронте. В то же время, способность ВСУ проводить мощные контратаки по-прежнему зависит от помощи Запада.

Эксперты отмечают, что прибытие западной помощи на фронт позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта. Так, ВСУ провели тактически значимые и успешные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной, начиная с середины мая 2024 года.

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