logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта
commentss НОВОСТИ Все новости

DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта

По информации DeepState, враг оккупировал Евгеновку

сегодня, 07:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска сумели оккупировать Евгеновку Донецкой области и продвинулись возле Юрьевки. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState.

DeepState сообщает об оккупации Россией еще одного населенного пункта

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки", – отмечают аналитики.

Отметим, ранее мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Враг понимает угрожающую ситуацию для наших защитников, поэтому делает все возможное, чтобы усилить давление.                                                                                                           

При этом американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские оккупационные войска начинают чувствовать давление украинских контратак на фронте. В то же время, способность ВСУ проводить мощные контратаки по-прежнему зависит от помощи Запада. 

Эксперты отмечают, что прибытие западной помощи на фронт позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта. Так, ВСУ провели тактически значимые и успешные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной, начиная с середины мая 2024 года.                                                                                                                                                                                                                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — орки открыли новый участок фронта: подробности от Deepstate, где продвигается враг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости