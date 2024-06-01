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Орки открыли новый участок фронта: подробности от Deepstate, где продвигается враг

Ситуация на фронте изменилась

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики открыли новый участок фронта в Запорожской области, продвигаясь к западу и востоку от Нестерянки. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информируют аналитики "Deepstate".

Орки открыли новый участок фронта: подробности от Deepstate, где продвигается враг

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что это продвижение потенциально может добраться до нашего тыла, защищающего Роботино и Орехов – ключевую точку обороны Украины на Запорожском фронте.

Аналитики обращают внимание, что российские оккупанты продвинулись еще возле ряда населенных пунктов в Украине. В частности, зафиксировано продвижение противника в городе Часов Яр Донецкой области, сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram.

"Враг продвинулся у Сокола, Семеновки, Нестерянки...", — отмечается в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина простилась с очередной военной весной, во время которой россияне усилили наступательные действия, варварские обстрелы и бомбардировки, а мы – давление на партнеров с просьбами усилить поставки вооружений и позволить бить ими по военным объектам на территории РФ. Идет активная подготовка к намеченному на середину июня саммиту мира, подписанию новых соглашений о безопасности и усилению защиты нашего неба, о чем сообщил в вечернем обращении 30 мая президент Владимир Зеленский. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями с июня – в военном, политическом и дипломатическом плане.

Также издание "Комментарии" сообщало – на сегодняшний день есть доказательства, подтверждающие, что российские оккупационные войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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