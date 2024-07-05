Как информирует портал "Комментарии", мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Враг понимает угрожающую ситуацию для наших защитников, поэтому делает все возможное, чтобы усилить давление.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что DeepState получил много сообщений от бойцов, "содержащих критическое и неутешительное положение дел в Торецком районе, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка".

"Военно-политическое руководство должно обратить внимание на процесс управления 41 ОМБр прикомандированными подразделениями, в том числе 206 ОБ ТрО, которое стало поводом для публичных обсуждений за последние несколько дней", – говорится в сообщении.

Одним из возможных результатов в DeepState называют потерю Нью-Йорка и Торецка, что станет дополнительным обременением для Сил обороны и приведет к необратимым последствиям.



"Если соответствующие события не примут во внимание, чтобы принять меры, то командование 41 бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация только ухудшится. А чтобы избежать лишних спекуляций, то отметим, что именно на невероятных усилиях бойцов сдерживается натиск врага, вот только люди не вечны, а вернуть жизнь не способен никто", – добавили аналитики в сообщении.

Отмечается, что "трагические процессы" также проходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ оставили свои позиции: командование раскрыло, что произошло в Часовом Яру.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян закончилось оружие: как кафиры штурмуют позиции ВСУ.



