DeepState предупреждает: за считанные дни можем потерять два ключевых города Донбасса

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Кравцев Сергей
Как информирует портал "Комментарии", мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Враг понимает угрожающую ситуацию для наших защитников, поэтому делает все возможное, чтобы усилить давление.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что DeepState получил много сообщений от бойцов, "содержащих критическое и неутешительное положение дел в Торецком районе, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка".
Одним из возможных результатов в DeepState называют потерю Нью-Йорка и Торецка, что станет дополнительным обременением для Сил обороны и приведет к необратимым последствиям.
Отмечается, что "трагические процессы" также проходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.
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