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DeepState предупреждает: за считанные дни можем потерять два ключевых города Донбасса

DeepState сообщил о неутешительном положении 206 ОБ ТрО

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как информирует портал "Комментарии", мониторинговый проект DeepState сообщил о тяжелом положении 206 батальона ТрО. Последствиями сложившейся ситуации может стать потеря Нью-Йорка и Торецка Донецкой области. Враг понимает угрожающую ситуацию для наших защитников, поэтому делает все возможное, чтобы усилить давление.

DeepState предупреждает: за считанные дни можем потерять два ключевых города Донбасса

ВСУ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что DeepState получил много сообщений от бойцов, "содержащих критическое и неутешительное положение дел в Торецком районе, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка".

"Военно-политическое руководство должно обратить внимание на процесс управления 41 ОМБр прикомандированными подразделениями, в том числе 206 ОБ ТрО, которое стало поводом для публичных обсуждений за последние несколько дней", – говорится в сообщении.

Одним из возможных результатов в DeepState называют потерю Нью-Йорка и Торецка, что станет дополнительным обременением для Сил обороны и приведет к необратимым последствиям.

"Если соответствующие события не примут во внимание, чтобы принять меры, то командование 41 бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация только ухудшится. А чтобы избежать лишних спекуляций, то отметим, что именно на невероятных усилиях бойцов сдерживается натиск врага, вот только люди не вечны, а вернуть жизнь не способен никто", – добавили аналитики в сообщении.

Отмечается, что "трагические процессы" также проходят на линии Воздвиженка-Новоселовка Первая.

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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19826
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