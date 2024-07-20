У оккупантов снова есть продвижение: из какого населенного пункта отошли ВСУ

Российские захватнические войска оккупировали село Раздоловка, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области и входит в состав Соледарской городской громады. Как передает портал "Комментарии", о том, что населенный пункт оккупировали противники, в ночь на 20 июля сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг... оккупировал Роздоловку", — написали эксперты.

По их сведениям, противникам также удалось продвинуться вперед в селе Прогресс, которое находится в Покровском районе Донецкой области. В DeepState опубликовали свежую карту боевых действий, на которой видно, что россияне в Прогрессе пытаются двигаться вперед с двух направлений.

Стоит отметить, что враг уже довольно продолжительное время пытается ползучим наступлением прорывать оборону ВСУ и прорываться вперед в Донецкой области. Несмотря на то, что линия фронта практически не меняется, некоторые населенные пункты противнику все же удается захватывать.

Так недавно аналитики DeepState сообщали, что российские войска сумели оккупировать Евгеновку Донецкой области и продвинулись возле Юрьевки.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что в какой-то момент США прекратят помогать Украине. Кремль делает ставку на избрание Дональда Трампа новым президентом Америки, хоть это и не принесет ему желаемой победы на поле боя. Об этом сообщает "The New York Times".

"Стратегию Путина по победе над Украиной можно подытожить в одном показательном моменте в его февральском интервью с бывшим телеведущим Такером Карлсоном. Говоря о возможности активизации вмешательства США в Украину, российский лидер спросил американцев: "У вас нет чем заняться лучше?", — отметило издание.



