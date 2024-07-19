Почему Путин еще никогда не был так близок к победе: СМИ узнали о плане диктатора

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что в какой-то момент США прекратят помогать Украине. Кремль делает ставку на избрание Дональда Трампа новым президентом Америки, хоть это и не принесет ему желаемой победы на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Стратегию Путина по победе над Украиной можно подытожить в одном показательном моменте в его февральском интервью с бывшим телеведущим Такером Карлсоном. Говоря о возможности активизации вмешательства США в Украину, российский лидер спросил американцев: "У вас нет чем заняться лучше?", — отметило издание.

В материале отметили, что после нескольких бурных недель в американской политике российский правитель, кажется, ближе, чем когда-либо, к получению ответа, который он ищет. Ведь важнейший союзник Украины Джо Байден охвачен крупнейшим политическим кризисом за время своего пребывания в должности, а его коллеги-демократы призывают отказаться от президентской гонки.

"В общем, события американской внешней политики могут приближаться к ожиданиям Путина: направленные внутрь мира, который заботится об Украине гораздо меньше, чем о россиянах, что делает лишь вопросом времени, когда Вашингтон покинет Киев", — пишет NYT.

При этом журналисты подчеркнули, что российскому правителю рано праздновать, ведь его расчеты относительно американской политики "неоднократно оказывались ошибочными".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в центре внимания. В интервью Bloomberg он намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. И при этом не сделал никаких заявлений о необходимости РФ вывести свои войска из Украины? К тому же настораживает выбор Трампа кандидата на должность вице-президента США. Им стал 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, довольно неоднозначно высказывавшийся относительно Украины. О чем говорят эти заявления? Не может ли быть так, что Трамп уже сейчас посылает сигнал Кремлю о том, что он согласен договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



