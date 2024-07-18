Действительно ли Трамп начал торги с Путиным: о чем говорят его заявления

В последнее время экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в центре внимания. В интервью Bloomberg он намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. И при этом не сделал никаких заявлений о необходимости РФ вывести свои войска из Украины? К тому же настораживает выбор Трампа кандидата на должность вице-президента США. Им стал 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, довольно неоднозначно высказывавшийся относительно Украины. О чем говорят эти заявления? Не может ли быть так, что Трамп уже сейчас посылает сигнал Кремлю о том, что он согласен договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По всей вероятности, в случае победы Трампа Украина не будет для него главным приоритетом

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что эти заявления и назначения действительно могут вызвать беспокойство и сигнализировать об изменении внешней политики США по отношению к России в случае победы Трампа и о готовности республиканцев к компромиссу с РФ или ведению переговоров на условиях, которые могут быть неприемлемыми для Украины.

"Однако следует помнить: Трамп не одобрил действия РФ в Украине и не призвал к отмене всех санкций, а окончательное решение о прекращении войны будет приниматься лидерами Украины и РФ. Когда политик делает комментарии, намекая на ослабление ограничений против другой страны, это может быть частью большей политической стратегии. Заявление о готовности ослабить санкции может привлечь к нему сегмент электората, опасающийся длительного международного конфликта. Трамп известен использованием резкой риторики и смелых заявлений, чтобы мобилизовать своих избирателей. Комментарии Трампа по России могут быть способом отмежеваться от действующей администрации и обратить внимание на себя тех людей, которые могут быть недовольны нынешним подходом. Заявления Трампа по России можно рассматривать как подтверждение позиции "Америка прежде всего", предполагая, что он будет отдавать приоритет американским интересам над дальнейшей поддержкой Украины", – отметила эксперт.

Однако важно заметить, подчеркивает Ева Антоненко, что позиция Трампа по отношению к России изменялась со временем, и его подход может продолжать эволюционировать.

"К примеру, во время своей президентской кампании 2016 года Трамп выразил желание улучшить отношения с Россией, став первым американским президентом, который начал передавать оружие Украине. Также следует упомянуть, что минувшей осенью республиканцы публиковали требования для предоставления военной помощи Украине, которые предусматривали более эффективное и целевое использование этой помощи и необходимость разработки победной стратегии на войне. При этом высоковероятно, что в случае победы Трампа Украина не будет для него главным приоритетом, а расходы на войну в Украине он максимально будет пытаться перевести на союзников по НАТО и на страны ЕС", – подытожила Ева Антоненко.

На будущую политику Трампа будет влиять много факторов

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что все заявления Трампа вполне можно толковать для Кремля о готовности к переговорам, о готовности к каким-либо соответствующим компромиссам.

"Собственно говоря, это наполнение его легендарных заявлений о том, что он за 24 часа завершит войну в Украине, причем даже еще до собственной инаугурации в качестве президента Соединенных Штатов. При этом все заявления, которые делает Трамп сейчас – в рамках логики его предвыборной кампании. И эта предвыборная кампания в общем-то служит потребности каким-то образом эту ситуацию решать. Поэтому я думаю, что не нужно однозначно воспринимать какие-либо новые заявления и Трампа, и Венса в контексте его будущей политики", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его мнению, на будущую политику Трампа будет влиять много факторов и одним из этих факторов является то, как на вот эти максимально искренние предложения, по мнению самого Трампа, отреагирует Кремль. То есть согласится ли Кремль на формулировки, которые будут определяться Трампом.

"Есть высокая вероятность, что Кремль в ответ попытается надавить на Трампа и, соответственно, любой мирный процесс может завершиться еще на довольно ранних этапах. Если Трамп будет считать, что его щедрые предложения не должным образом оценены. Пока Трамп и его команда воспринимают ситуацию следующим образом – мол, смотрите это война демократов, именно демократы были слабы, они эту войну развязали, а я быстро все решу, потому что я сильный, меня все уважают и я, опять же, пользуюсь всеобщей любовью. Поэтому в конечном счете пока ничего не ясно. Да, Трамп посылает сигналы. Да, он это делает в рамках предвыборной кампании. Да, видимо, он действительно рассчитывает договориться с Путиным. Выйдет ли у него это сделать? Ну, как показывает практика деятельности Трампа – все его заявления о каких-то договоренностях, урегулирования на самом деле не так уж часто чем-то конкретным завершаются. Поэтому пока так. Конечно, все это не может не вызывать обеспокоенность со стороны украинцев, но все же не нужно это воспринимать однозначно", – отметил эксперт.

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