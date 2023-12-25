У оккупантов еще минус один Су-34: подробности

Украинские силы противовоздушной обороны сбили еще один российский бомбардировщик Су-34. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Су-34. Фото: из открытых источников

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении", — написал Николай Олещук.

При этом он отметил, что самолет не вернулся на аэродром.

Олещук добавил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море.

"Изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", — заявил он.

Стоит напомнить, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов. После чего спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. При этом в Институте изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительную обеспокоенность. Там озабочены возможным усилением возможностей ПВО ВСУ на южном направлении.

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