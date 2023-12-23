Россияне до сих пор не могут отойти от шока: в ISW рассказали, что произошло на фронте

Сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительную обеспокоенность. Там озабочены возможным усилением возможностей ПВО ВСУ на южном направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре аналитиков Института изучения войны.

Сбитие Су-34 оккупантов. Фото: из открытых источников

"Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря", — говорится в публикации.

В ISW отметили, информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.

Вместе с тем российские "военкоры" утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.

"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большой озабоченностью относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", — сообщается в отчете.

Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была схожей.

Отметим, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Детали операции Олещук не раскрыл, как и точной локации. В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении российской армии. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

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