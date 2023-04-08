У Гордона спросили, почему не воюют трое его сыновей

Дмитрий Гордон пояснил, почему трое его сыновей не воюют. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видеотрансляцию с участием известного журналиста.

Дмитро Гордон батько трьох синів

По его словам, один из его сыновей тяжело болен, а двое других — "родились в другой стране".

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- Потому что у старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт — жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей — они оба рождены не в Украине. Они граждане... Лео у меня гражданин Соединенных штатов Америки. Они живут в Америке много лет. Учились... Один в Англии еще в школе, потом в университете в Англии, оба живут в Америке — они рождены не в Украине, — немного сбивчиво пояснил Дмитрий Гордон.

Согласно открытым данным, Дмитрий Гордон имеет семерых детей от разных браков, в том числе троих сыновей — Лев (2001 года рождения), Дмитрий (1995 года рождения) и Ростислав (1992 года рождения). При этом Ростислав - выпускник Киевского института международных отношений, а Дмитрий — четырёхкратный чемпион Европы по объединённым единоборствам (ката с оружием) в юношеской категории.

Тем временем, американский генерал рассказал, каким может быть украинское контрнаступление.

Оккупанты построили огромный окоп — где он находится, а ВСУ установили шесть тысяч противотанковых мин — где именно и зачем.

"Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты и т.д. Только на этой неделе инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более 6 тысяч противотанковых мин", — говорит генерал-лейтенант. — Прорыто более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей".

