Американский генерал рассказал, каким может быть украинское контрнаступление

Возможное украинское контрнаступление не будет легким по нескольким причинам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление бывшего командующего армией США в Европе Марка Гертлинга. Генерал-лейтенант рассказал об этом во время встречи со студентами под названием "Перенастроенный мир: последствия войны России против Украины", которую 7 апреля проводила программа Российских и евразийских исследований Университета Джорджа Мейсона.

Марк Гертлінг розповів, яким може бути українським контрнаступ

"Во-первых, защита всегда легче, чем нападение. И, во-вторых, украинским генералам пришлось включить в свои формирования огромное количество новой техники и провести обучение на высоком уровне", – сказал бывший военный чиновник США, передает "Радио Свобода".

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По словам Гертлинга, следует ожидать не столько большого контрнаступления, сколько серии различных скоординированных ударов в разных частях линии фронта "во время и место, которые выберет Украина".

"Я считаю, что это будут несколько разных атак в разных регионах, которые будут иметь определенный спектр сложности", — отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что с помощью союзников украинская армия тщательно готовилась к наступательным операциям этой весны, зная, что украинским военным придется преодолевать эшелонированную оборону противника.

Он отметил, что речь идет об одних из самых сложных военных операций, тяжелых для выполнения, кроме того, приводящих к наибольшим потерям и имеющих потенциал для "невероятной борьбы с обеих сторон".

Генерал добавил, что Россия в последние четыре месяца наращивала динамику оснащения собственных оборонных полос, минных полей, боевых позиций вдоль линии фронта как на севере, так и на юге.

Гертлинг также предостерегает от переоценки украинской армии, как это было сделано по отношению к армии РФ до начала полномасштабного вторжения России.

"В начале этой войны мы считали, что российские войска чрезвычайно мощны. Но они доказали, что это не так. Сейчас благодаря успехам Украины мы считаем, что она имеет лучшую армию, — говорит генерал. — Украина имеет хорошую армию, но не лучшую в мире. То, что некоторые элементы военных операций им все еще недоступны, уменьшает их эффективность на следующем этапе войны. Но я действительно верю, что они отвоюют значительную часть территории во время предстоящего весеннего наступления".

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