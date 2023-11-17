У Буданова намекнули, где оккупантам вскоре придется перегруппироваться

Российские захватнические войска вскоре будут пытаться осуществить перегруппировку на левом берегу Херсонской области из-за закрепления украинских защитников на новых позициях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал представитель ГУР Минобороны Украины Евгений Ерин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. У них выстроена многоэшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Далее как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", — отметили в украинской разведке.

По словам Евгения Ерина, украинские защитники продолжают изучать слабые места российской обороны на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 16 ноября, продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Вероятно, они снова продвинулись в районе Крынок. Об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

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Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники не скрывают того, что активно готовятся к новым операциям в аннексированном Крыму. Для того, чтобы россияне понимали, что их ждет, они должны вспомнить, что произошло недавно в Керчи, где была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд". Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.



