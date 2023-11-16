Россияне придумали план, как выбить ВСУ с левого берега Херсонщины: в ISW узнали детали

За прошедшие сутки, 15 ноября, Вооруженные Силы Украины продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. По словам российских милблогеров, украинские войска совершили атаки из центра Кринок и также атакуют вблизи поймы и Песчановки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны ISW.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В отчете ISW вспомнили и заявление пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк. Она отмечала, что Силы обороны отбрасывают врага на три-восемь километров от левого берега Днепра в Херсонской области. Географический масштаб описанных усилий значительно больше, чем демонстрирует любой доступный открытый источник.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предупредил, что оккупанты, вероятно, разработали план ликвидации позиций ВСУ на левом берегу путем формирования трех тактических групп. По его мнению, войска РФ планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки и казачьей лагеря, а третья группа будет наступать вблизи Крынок.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат, воевавших на левом берегу, пишет, что оккупационные войска применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары для защиты от продвижения Украины.



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