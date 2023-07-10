У Байдена раскрыли обязательства Украины по применению кассетных боеприпасов

Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России или в населенных пунктах. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Голос Америки".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Это заявление было сделано на фоне обеспокоенности, которую выразили некоторые законодатели-демократы в связи с решением администрации президента Джо Байдена о поставках Киеву кассетных боеприпасов.

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Отметим, Украина в рамках нового пакета военной помощи от Вашингтона получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. В Украине активно разворачивается контрнаступление украинских войск, но ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много внимания приковано к теме поставки кассетных боеприпасов Украине. В Пентагоне уже заявили, что США решили поставить эти боеприпасы Украине, потому что нужно ускорять контрнаступление ВСУ. Действительно ли эти боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления? Как обстоят дела с военной техникой и боеприпасами у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина заявляет пять главных принципов, которых она будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов, о передаче которых накануне сообщили США.

Ранее "Комментарии" писали — как проходит контрнаступление ВСУ: в США указали на важный нюанс.



