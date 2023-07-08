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Украина объявила, как будет применять кассетные боеприпасы

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал соответствующую публикацию в Твиттере

сегодня, 18:37
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина заявляет пять главных принципов, которых она будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов, о передаче которых накануне сообщили США. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина объявила, как будет применять кассетные боеприпасы

Министр обороны Украины Алексей Резников

Первый: Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации своих международно признанных территорий, кассетные боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории РФ.


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Второй: кассетные боеприпасы не будут использовать в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для гражданского населения. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных, для прорыва рубежей обороны противника с "минимальным риском" для жизни украинских военных.

Третий: Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

Четвертый: на основе этих записей после деоккупации территорий и победы Украины эти территории будут приоритетными для разминирования.

Пятый: Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, "чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля", передает "Радио Свобода".

Напомним, что около ста стран присоединились к конвенции по запрету использования кассетных боеприпасов, но документ не подписывали ни США, ни Украина, ни Россия. Последняя использует кассетные боеприпасы с начала войны в Украине, в частности, в феврале-марте обстреливала ими Харьков. Основным препятствием для быстрой передачи Украины кассетных боеприпасов стал возможный ущерб мирному населению, на который долго пеняли в США. В частности, на предостережения, что уже после завершения конфликта не сработавшие кассетные боеприпасы убивают гражданских.

Но, учитывая продолжающуюся российскую агрессию, в США решили, что риски от российского вторжения превосходят возможные эксцессы применения кассетного оружия. 

Против передачи кассетного вооружения Украине выступали ООН и Россия.

Тем временем, у Зеленского назвали оружие, без которого дальнейшее наступление будет проблематичным.



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