Как кассетные боеприпасы помогут ВСУ на поле боя – почему РФ в спешке расконсервирует артиллерию

В последнее время много внимания приковано к теме поставки кассетных боеприпасов Украине. В Пентагоне уже заявили, что США решили поставить эти боеприпасы Украине, потому что нужно ускорять контрнаступление ВСУ. Действительно ли эти боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления? Как обстоят дела с военной техникой и боеприпасами у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наступление ВСУ может достигнуть кульминации, когда боеприпасы закончатся. Продление этого срока является критически важным

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман у себя в соцсети высказал мнение, что на этом этапе полномасштабной войны кассетные боеприпасы DPICM, которые украинской армии передают США, могут иметь значительное влияние, и оно превышает то, которое могли бы оказать другие средства.

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"Наступление Украины ограничено количеством имеющихся артиллерийских боеприпасов. США и другие страны предоставили значительную сумму для этой операции. Многое из этого было заимствовано из Южной Кореи. Без этого боеприпаса трудно представить это наступление. Прогресс был медленным, трудным и пока без устойчивых прорывов", – заявил Кофман.

По его словам, предоставление DPICM дает Украине доступ к значительному запасу артиллерийских боеприпасов и позволяет снизить давление времени.

Россия до сих пор испытывает серьезные проблемы со штатной комплектацией подразделений

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, пока Украина все еще испытывает дефицит артиллерийских снарядов, Москва массово и максимально оперативно расконсервирует все типы буксируемой артиллерии, стараясь насыщать ею свои подразделения, даже больше, чем нужно.

При этом у россиян не все так гладко с техникой. Оккупанты уже сейчас испытывать катастрофический дефицит танков, ББМ и РСЗО.

"Все потому, что их расконсервация и доведение до боеспособного состояния, это более длительный и энергоемкий процесс, который не позволяет своевременно компенсировать потери", – отметил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, страна-агрессор до сих пор испытывает серьезные проблемы со штатной комплектацией подразделений, и критическая нехватка соответствующего технического ресурса не позволяет ей в полной мере улучшить ситуацию на фронте в Украине.

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