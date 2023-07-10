Как кассетные боеприпасы помогут ВСУ на поле боя – почему РФ в спешке расконсервирует артиллерию

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Кравцев Сергей
В последнее время много внимания приковано к теме поставки кассетных боеприпасов Украине. В Пентагоне уже заявили, что США решили поставить эти боеприпасы Украине, потому что нужно ускорять контрнаступление ВСУ. Действительно ли эти боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления? Как обстоят дела с военной техникой и боеприпасами у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман у себя в соцсети высказал мнение, что на этом этапе полномасштабной войны кассетные боеприпасы DPICM, которые украинской армии передают США, могут иметь значительное влияние, и оно превышает то, которое могли бы оказать другие средства.
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По его словам, предоставление DPICM дает Украине доступ к значительному запасу артиллерийских боеприпасов и позволяет снизить давление времени.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, пока Украина все еще испытывает дефицит артиллерийских снарядов, Москва массово и максимально оперативно расконсервирует все типы буксируемой артиллерии, стараясь насыщать ею свои подразделения, даже больше, чем нужно.
При этом у россиян не все так гладко с техникой. Оккупанты уже сейчас испытывать катастрофический дефицит танков, ББМ и РСЗО.
Эксперт подчеркнул, страна-агрессор до сих пор испытывает серьезные проблемы со штатной комплектацией подразделений, и критическая нехватка соответствующего технического ресурса не позволяет ей в полной мере улучшить ситуацию на фронте в Украине.
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