"Тут вообще пи...ц": оккупант обсуждает с женой обстановку на фронте - перехват разговора (ВИДЕО)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват телефонного разговора оккупантов со своими близкими. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В опубликованной аудиозаписи оккупант рассказывает жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Также приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона "Восток": "Приехали, получили пи… (взбучки) и уехали. Все. Неделя".

"Жена рассказывает последние новости: "Ростовскую часть разгромили. Там практически ничего не осталось. И сейчас туда набор очень велик. Всех подряд берут. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически разгромили всю часть". Муж подытоживает: "Здесь вообще пи… (сплошной ужас), я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) – ясельки", — передает ГУР МО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что значит новое заявление Зеленского о сроках завершения войны: когда и почему это произойдет. Власти готовят украинцев к неминуемому началу контрнаступления ВСУ и освобождению временно оккупированных украинских территорий.

Читайте также о том, что неожиданный поворот: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – The Telegraph. В Украине позитивно восприняли новость о возможном новом месте работы Джонсона.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Третьего предупреждения может не быть": в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон. Михаил Подоляк прокомментировал удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Украине изменили правила для работающих: что теперь вправе сделать работодатель. Работодатель может уволить сотрудника без какой-либо причины и без согласия профсоюза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!