В Украине изменили правила для работающих: что теперь вправе сделать работодатель

После того, как Верховная Рада проголосовала законопроект №5371, у большинства работодателей появилась возможность заключать индивидуальные договоры с наемными работниками. Это, в свою очередь, позволит упростить процедуру оформления и увольнения работника. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Трудовая книжка. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что если на предприятии работает до 250 человек, то работодатель имеет возможность заключать с работниками индивидуальные договоры. В договоре можно прописать личный график, особенные условия работы. Главное – работодатель может расторгнуть договор (уволить сотрудника) без какой-либо причины и профсоюзы не смогут такое решение обжаловать или изменить его.

Как отметил бывший министр соцполитики Андрей Рева, на условия труда на том или ином предприятии или компании теперь никто не будет обращать внимания. Фактически владелец бизнеса будет ставить рабочего перед фактом, а тот не сможет требовать лучших условий труда для себя.

Андрей Рева отмечает, что раньше на стороне рабочих был хотя бы закон и работодатели хотя бы частично вынуждены были его соблюдать и идти на встречу рабочим. Теперь нет и такого рычага, потому что государство фактически самоустранилось из отношений работодатель-работник.

"Работник не может заставить работодателя предоставить лучшие условия, его всегда ставят перед фактом. Не нравится – иди гуляй. Исключения делали только для лучших людей, и эти исключения никак не нарушали закон. Основную массу людей защищал закон. Закон заставлял работодателей хотя бы притворяться, что соблюдают закон. Теперь – нет. Государство самоустранилось", – уверен Андрей Рева.

Читайте на портале "Комментарии" — у Зеленского прокомментировали начало деоккупации юга Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ уволили еще один населенный пункт в Херсонской области.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!