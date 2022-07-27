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В Украине изменили правила для работающих: что теперь вправе сделать работодатель

Работодатель может уволить сотрудника без какой-либо причины и без согласия профсоюза

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как Верховная Рада проголосовала законопроект №5371, у большинства работодателей появилась возможность заключать индивидуальные договоры с наемными работниками. Это, в свою очередь, позволит упростить процедуру оформления и увольнения работника. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

В Украине изменили правила для работающих: что теперь вправе сделать работодатель

Трудовая книжка. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что если на предприятии работает до 250 человек, то работодатель имеет возможность заключать с работниками индивидуальные договоры. В договоре можно прописать личный график, особенные условия работы. Главное – работодатель может расторгнуть договор (уволить сотрудника) без какой-либо причины и профсоюзы не смогут такое решение обжаловать или изменить его.

Как отметил бывший министр соцполитики Андрей Рева, на условия труда на том или ином предприятии или компании теперь никто не будет обращать внимания. Фактически владелец бизнеса будет ставить рабочего перед фактом, а тот не сможет требовать лучших условий труда для себя.

Андрей Рева отмечает, что раньше на стороне рабочих был хотя бы закон и работодатели хотя бы частично вынуждены были его соблюдать и идти на встречу рабочим. Теперь нет и такого рычага, потому что государство фактически самоустранилось из отношений работодатель-работник.

"Работник не может заставить работодателя предоставить лучшие условия, его всегда ставят перед фактом. Не нравится – иди гуляй. Исключения делали только для лучших людей, и эти исключения никак не нарушали закон. Основную массу людей защищал закон. Закон заставлял работодателей хотя бы притворяться, что соблюдают закон. Теперь – нет. Государство самоустранилось", – уверен Андрей Рева.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraini-zminili-pravila-dlya-pratsyuyuchih-yake-pravo-otrimav-robotodavets.htm
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:01

Корумповану Держпраці теж треба усунути.


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