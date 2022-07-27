"Третьего предупреждения может не быть": в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон

В Офисе президента прокомментировали удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом написал в своем Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Антоновский мост. Фото: Вікіпедія

В Офисе президента предупредили российских оккупантов, что, если они не покинут Херсон в ближайшее время, другого шанса у них может уже не быть.

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", — пишет Михаил Подоляк.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что cработали ювелирно по Антоновскому мосту в Херсоне: в ВСУ раскрыли подробности. Оккупанты также признали, что мост в Херсоне поврежден и закрыт после удара ВСУ. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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