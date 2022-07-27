logo

BTC/USD

21376.67

ETH/USD

1467.45

LTC/USD

54.02

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

39.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Третьего предупреждения может не быть": в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон
commentss НОВОСТИ Все новости

"Третьего предупреждения может не быть": в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон

Михаил Подоляк прокомментировал удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

сегодня, 10:57
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Офисе президента прокомментировали удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом написал в своем Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. 

"Третьего предупреждения может не быть": в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон

Антоновский мост. Фото: Вікіпедія

В Офисе президента предупредили российских оккупантов, что, если они не покинут Херсон в ближайшее время, другого шанса у них может уже не быть.

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", — пишет Михаил Подоляк. 

”Третьего предупреждения может не быть”: в ОП посоветовали оккупантам поскорее покинуть Херсон - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что cработали ювелирно по Антоновскому мосту в Херсоне: в ВСУ раскрыли подробности. Оккупанты также признали, что мост в Херсоне поврежден и закрыт после удара ВСУ. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что dойна России в Украине и позиция Турции: на чьей стороне на самом деле Эрдоган. Президент Турции Эрдоган все больше демонстрирует, что он не готов терять среди союзников ни Россию, ни Украину, ведя свою закулисную игру. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине изменили правила для работающих: что теперь вправе сделать работодатель. Работодатель может уволить сотрудника без какой-либо причины и без согласия профсоюза. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что россия хочет аннексировать часть Грузии: президент обратилась к международному сообществу. Саломе Зурабишвили заявила о намерении РФ захватить часть грузинского курорта Бичвинта. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1552179032975765509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fpolitics%2Fv-opu-nazvali-novyy-udar-po-antonovskomu-mostu-poslednim-preduprezhdeniem-rf
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!