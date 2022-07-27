Сработали ювелирно по Антоновскому мосту в Херсоне: в ВСУ раскрыли подробности

Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона. Эту информацию озвучила в эфире общенационального телемарафона руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Антоновский мост. Фото: из открытых источников

Глава пресс-центра уточнила, что ВСУ ценят все, что построено в Украине, поэтому безрассудной никто не уничтожает важную для страны инфраструктуру, но уничтожает планы врага.

Гуменюк также отметила, что украинские артиллеристы работают профессионально и очень точно. Это еще раз заставляет врага задуматься о последствиях пребывания на украинской земле.

"Удары "Ред. по Антоновскому мосту" были, но они были филигранные", — добавила спикер.

Наталья Гуменюк отметила, украинская армия сегодня полностью контролирует логистические и транспортные пути врага в Херсонской области и в любой подходящий момент по ним может быть нанесён прицельный огонь.

Не обошлось без интриги. Глава пресс-центра отметила, что на этом позитивные новости с юга Украины не заканчиваются, вскоре поступит еще одна порция хороших новостей.

Стоит отметить, что точность удара по Антоновскому мосту пришлось признать и самим оккупантам. Так ставленник захватчиков Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки и сегодня он закрыт для проезда. Коллаборант РФ также рассказал, что была попытка разрушить железнодорожный мост в Херсонской области.

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