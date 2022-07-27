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Сработали ювелирно по Антоновскому мосту в Херсоне: в ВСУ раскрыли подробности

Оккупанты также признали, что мост в Херсоне поврежден и закрыт после удара ВСУ

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона. Эту информацию озвучила в эфире общенационального телемарафона руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Сработали ювелирно по Антоновскому мосту в Херсоне: в ВСУ раскрыли подробности

Антоновский мост. Фото: из открытых источников

Глава пресс-центра уточнила, что ВСУ ценят все, что построено в Украине, поэтому безрассудной никто не уничтожает важную для страны инфраструктуру, но уничтожает планы врага. 

Гуменюк также отметила, что украинские артиллеристы работают профессионально и очень точно. Это еще раз заставляет врага задуматься о последствиях пребывания на украинской земле.

"Удары "Ред. по Антоновскому мосту" были, но они были филигранные", — добавила спикер.

Наталья Гуменюк отметила, украинская армия сегодня полностью контролирует логистические и транспортные пути врага в Херсонской области и в любой подходящий момент по ним может быть нанесён прицельный огонь. 

Не обошлось без интриги. Глава пресс-центра отметила, что на этом позитивные новости с юга Украины не заканчиваются, вскоре поступит еще одна порция хороших новостей.

Стоит отметить, что точность удара по Антоновскому мосту пришлось признать и самим оккупантам. Так ставленник захватчиков Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки и сегодня он закрыт для проезда. Коллаборант РФ также рассказал, что была попытка разрушить железнодорожный мост в Херсонской области.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:58

Во буде цікаво. Порошенко не зміг, тільки бігав з томосами. Прийшов маленький Зе-вирок та: 1. Повернув все втрачене за корупційне правління обох істот. 2. Вивів Україну на перше місце по корупції та розкраданню. Це навіть не вивчивши англійської, як попередній організм.


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