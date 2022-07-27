logo

BTC/USD

21356.64

ETH/USD

1464.07

LTC/USD

53.98

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

39.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского прокомментировали начало деоккупации юга Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского прокомментировали начало деоккупации юга Украины

Михаил Подоляк говорит, что для масштабного контрнаступления нужно как можно больше оружия

сегодня, 08:15
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Для того, чтобы россияне были выбиты с юга Украины ВСУ должны иметь достаточно оружия от союзников, причем оружие должно поступать без перерыва. Если поставки вооружения будут не прерываться, то есть все основания, что темпы освобождения южных областей от российских захватчиков ускорятся. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского прокомментировали начало деоккупации юга Украины

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

При этом советник главы ОП уточнил, что освобождение юга Украины – это не то, о чем можно говорить в будущем времени. Процесс уже начался, и он ускоряется. Есть первые положительные результаты.

Михаил Подоляк подчеркнул важность увеличения объёмов поставок вооружения Украине. По словам советника главы Офиса президента, с достаточным количество западного вооружения украинцы смогут в день освобождать не один населенный пункт, а как минимум десять. Будет не 100-200 ликвидированных оккупантов, а сразу 1000. 

Подоляк подытожил, врагу нужно дать почувствовать эмоции, а этого можно сделать, только имея достаточные запасы вооружения, которое будет давать "эффектные результаты". В таком случае российские пропагандисты не смогут не говорить о потерях в Украине, это еще больше деморализирует россиян. 

"Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100-200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов", — говорит советник главы ОП.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсонской области ВСУ освободили еще один населенный пункт.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!