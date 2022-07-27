У Зеленского прокомментировали начало деоккупации юга Украины

Для того, чтобы россияне были выбиты с юга Украины ВСУ должны иметь достаточно оружия от союзников, причем оружие должно поступать без перерыва. Если поставки вооружения будут не прерываться, то есть все основания, что темпы освобождения южных областей от российских захватчиков ускорятся. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

При этом советник главы ОП уточнил, что освобождение юга Украины – это не то, о чем можно говорить в будущем времени. Процесс уже начался, и он ускоряется. Есть первые положительные результаты.

Михаил Подоляк подчеркнул важность увеличения объёмов поставок вооружения Украине. По словам советника главы Офиса президента, с достаточным количество западного вооружения украинцы смогут в день освобождать не один населенный пункт, а как минимум десять. Будет не 100-200 ликвидированных оккупантов, а сразу 1000.

Подоляк подытожил, врагу нужно дать почувствовать эмоции, а этого можно сделать, только имея достаточные запасы вооружения, которое будет давать "эффектные результаты". В таком случае российские пропагандисты не смогут не говорить о потерях в Украине, это еще больше деморализирует россиян.

"Если оружие будет расти, все будет выглядеть масштабнее. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100-200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов", — говорит советник главы ОП.

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