Херсонщина: ВСУ освободили еще один населенный пункт

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Кравцев Сергей
Украинские защитники деоккупировали и зачистили от российских захватчиков село Андреевка Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Украинская авиация накрыла массированным огнём позиции противника. Всего авиацией ВСУ нанесено 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск.
Также сообщается, что четыре удара были нанесены вражеской авиацией по позициям ВСУ. Утром — дважды парой ударных Ка-52. Украинские военные потери не понесли.
Во время ракетной атаки парой враждебных Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки обе ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.
К вечеру тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Великая Костромка. Попадание по открытым местностям, без потерь.
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