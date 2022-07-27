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Херсонщина: ВСУ освободили еще один населенный пункт

В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники деоккупировали и зачистили от российских захватчиков село Андреевка Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Херсонщина: ВСУ освободили еще один населенный пункт

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация накрыла массированным огнём позиции противника. Всего авиацией ВСУ нанесено 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск.

"Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

Также сообщается, что четыре удара были нанесены вражеской авиацией по позициям ВСУ. Утром — дважды парой ударных Ка-52. Украинские военные потери не понесли.

"В полдень тройка Ка-52 в районе Ольгиного, намереваясь атаковать наши подразделения, нанесла поражение по своим. За что на обратном пути была атакована средствами противовоздушной обороны российских войск. Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52. Наши потери не допущены", — говорится в сообщении.

Во время ракетной атаки парой враждебных Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки обе ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

К вечеру тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Великая Костромка. Попадание по открытым местностям, без потерь.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=2351507905003011&ref=sharing
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