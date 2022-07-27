Война России в Украине и позиция Турции: на чьей стороне на самом деле Эрдоган

Совместный координационный центр (СКК) для экспорта украинского зерна будет открыт в Стамбуле в среду, 27 июля, сообщило министерство обороны Турции. Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой, президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Сочи 5 августа. Как оцениваете действия Турции в российско-украинской войне? Почему именно так? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эрдоган, Зеленский, Путин. Фото: из открытых источников

Международное сообщество должно дожимать именно Россию к соблюдению действующих договоренностей, а не склонять Украину к неким новым соглашениям

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко рассуждает так:

"Сам факт проведения переговоров по экспорту украинского зерна и созданию СКК является нарушением и международного права (в частности, соответствующей конвенции ООН) и конвенции Монтрё (заключенной еще в 1936 году). Обе они признают свободу невоенного судоходства в международных водах. И некие дополнительные условия (за редким исключением, к примеру, эпидемии) не предусмотрены".

Украина, уверен эксперт, не должна была идти на такие переговоры и соглашения. И потому что идет война с РФ, и потому что это – нарушение международного права. Международное сообщество должно дожимать именно Россию к соблюдению действующих договоренностей, а не склонять Украину к неким новым сомнительным соглашениям, считает Павел Жовниренко.

"Что касается роли Турции в российско-украинской войне, то она делает максимально возможное для поднятия своей роли как регионального лидера, – отмечает эксперт. – Так она действовала в рамках войны в Сирии, во время боевых действий между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха (поддерживая азербайджанцев). Так действует и во время войны между Украиной и Россией. Правда, в нашем случае официальная Анкара сделала ставку на равноудаленность и равноблизость ко всем участникам конфликта. К РФ, Украине, странам НАТО в целом (частью которого сама является) и США в частности. И именно в этом ключе стоит рассматривать грядущий визит Эрдогана в Сочи к Путину".

Продолжая выступать с призывами к скорейшему миру турецкие власти действуют деструктивно

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер акцентирует, что Украине сейчас нужна, прежде всего, победа. А потом уже мирные соглашения.

Россия обстреляла Одесский порт ракетами. Это неуважение не только к договоренностям с Украиной и ООН, не только к международному праву, но и к Турции в целом и ее президенту Эрдогану в частности (с которым у Путина присутствует определенный уровень взаимных интересов)". "И чем дальше, тем больше стран начинают это понимать. Об этом говорит наращивание поставок вооружений нашей стране. Даже Германия, наконец, присоединилась к данному процессу, где наиболее активно себя проявили США и Великобритания, – отмечает эксперт. – К сожалению, наш стратегический партнер – Турция – в этом плане остается в числе стран, которые соблюдают условный нейтралитет, призывают к условному миру с Россией, закрывают глаза на реалии. И недавнее заявление Ибрагима Калына (официальный представитель президента Турции) о том, что зерновые соглашения, которые сами по себе под угрозой срыва, могут стать первым шагом на пути к полномасштабному миру (и это спустя несколько дней после обстрела Одессы в целом и Одесского порта в частности!), напоминают мне известную фразу Путина о том, что "мы еще и не начинали воевать". Напомню, что весенние мирные переговоры в Стамбуле, инициированные Турцией, были свернуты украинской стороной после ужасов, обнаруженных после деоккупации Бучи, Гостомеля и так далее. А после заключения в том же Стамбуле 22 июле так называемых "зерновых соглашений"

По мнению Евгении Габер, продолжая выступать с призывами к скорейшему миру (не углубляясь в суть конфликта и того, в каком виде должен быть этот мир), турецкие власти действуют деструктивно. В том числе для своей страны.

"Официальный Киев уже заявил, что мы не пойдем ни на какой мир, пока не деоккупируем свои территории хотя бы на период до 24 февраля 2022, до начала широкомасштабного вторжения РФ, – напоминает эксперт. – Турция же сейчас не просто дискредитирует себя как посредника, оставаясь безучастной, пассивной после фактического срыва "зерновых соглашений", гарантом которых она выступала. Турция еще и показывает свою слабость. Эрдоган, известный как сильный лидер, способный отстаивать свою позицию, готовый идти на открытую конфронтацию там, где это возможно (с ЕС, США, РФ), готовый сбивать российские самолеты, когда те пересекают сирийско-турецкую границу (чем вызывал уважение), сейчас превращается в младшего партнера России. И на фоне абсолютно циничного поведения россиян продолжает делать вид, что всё хорошо. Тем самым показывая свою слабость, неспособность реагировать на провокации РФ".

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