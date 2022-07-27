Что значит новое заявление Зеленского о сроках завершения войны: когда и почему это произойдет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перед достижением мирного соглашения с РФ должна вернуть захваченные той территории. И это может произойти в течение следующих 3-6 недель. Об этом сообщил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смита по итогам встречи с главой Украинского Государства. Как оцениваете данное заявление? Каковы перспективы достижения мирных соглашений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Освобождение всей Украины – это только вопрос времени

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Президент Украины как лидер любой воюющей страны должен ставить амбициозные цели. Освобождение всей Украины от оккупантов за месяц – полтора – это очень амбициозная цель, которую военные должны притворить в жизнь. Как говорил Эйзенхауэр: "планы — ничто, а планирование — всё", поэтому и сроки выполнения этой амбициозной цели не так важны. Самое главное, что мы ее достигнем. А за 6 недель или за 8 — не так уже и важно со стратегической точки зрения".

Дальше, продолжает эксперт, начнётся переговорный процесс о достижении мира и гарантий безопасности для Украины.

"Война — это в первую очередь искусство управлять врагом. И Вооруженные Силы Украины, с помощью западного оружия, поставят российских оккупантов в удобную переговорную позицию, – уверен Сергей Быков. – С каждым днём увеличивается поставка западного оружия, наша армия эффективно его применяет (чего стоит ювелирное выведение из строя херсонских мостов). Даже самая мощная и боеспособная армия теряет свои возможности, если обрезать цепи снабжения. Без топлива и боеприпасов даже танковая армия заглохнет, а танкисты бросят технику или сдадутся в плен. Поэтому освобождение всей Украины — это только вопрос времени".

Осенью ожидается и пик боевых действий, и пик газового шантажа со стороны России

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что даты завершения войны в последние пять месяцев называются разные. Что нами, что российской стороной.

"Это – вопрос мотивации, вопрос того, что надо обрисовывать некие обозримые перспективы. Сказать сейчас, что война может завершиться через полгода-год – это долго. А говорить о трех-шести неделях – другое дело, – поясняет он. – И такое говорит не только Зеленский. Многие понимают, что до зимы надо заканчивать активную фазу боевых действий".

Судя по всему, апофеоз всего происходящего ожидается осенью, считает Алексей Голобуцкий.

Именно тогда, продолжает он, может быть и пик боевых действий (закрепление войск на определенных этапах), и пик газового шантажа со стороны России. Также будет понятно, работает ли "зерновая сделка".

"Совокупность данных факторов и того, как они будут развиваться, может подтолкнуть стороны начать до зимы, к зиме, мирные переговоры, – прогнозирует эксперт. – Думаю, максимум, на что мы можем рассчитывать к тому времени – не дать врагу захватить оставшуюся под нашим контролем часть Донецкой области (около половины), а самим продвинуться в Херсонской и Запорожской областях. Что мы уже видим тем же методичным уничтожением Антоновского моста в районе временно оккупированного Херсона".

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