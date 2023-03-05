Трибунал, удавка, уничтожение, - в ОП рассказали о будущем "русского мира"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал фото полностью разрушенной атаками и артогнем россиян Марьинки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал Ермака.

Росіяни вщент зруйнували Мар‘їнку

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической россии. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала, — написал Андрей Ермак. — Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и за другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация".

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Отметим, что Бахмут окружить россиянам не удалось, но под Авдеевкой рашисты использовали новую разрушительную авиабомбу — планируемый полуторатонный заряд. Использование новой бомбы позволит российским оккупантам сбрасывать заряд, не заходя в зону поражения украинских сил ПВО.

Украинская разведка рассказала, сколько осталось российской экономике. Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов уверен, что экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Он считает, что у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свое военное звено командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", — отметил Кирилл Буданов.

