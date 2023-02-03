Трибунал для России – какова вероятность, что виновные окажутся на скамье подсудимых

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в Гааге будет создан центр, занимающийся преступлениями российской агрессии в Украине. Тем временем некоторые офицеры армии РФ уже признаются, что россияне жестоко пытают украинцев. Почему это важные заявления? Какова вероятность довести всех виновных в военных преступлениях – до трибунала (суда)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трибунал для России. Фото: из открытых источников

Масштаб расследований и вердиктов со стороны судебных инстанций должен быть максимально широким

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что центр, о котором заявила глава Еврокомиссии, действительно, нужен.

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"Украина с начала полномасштабной российской агрессии начала активно заниматься кооперацией с зарубежными партнерами для правильной фиксации всех преступлений, которые совершают россияне в этой войне. В том числе военных преступлений. Много было сделано со стороны Офиса генпрокурора. Произошло привлечение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, правоохранительных органов и специалистов из других стран. Были созданы комиссии, группы, которые всем этим занимались. Происходила и происходит фиксация российских преступлений в Украине. Все доказательства оформляются правильно, чтобы ни у кого не было возможности манипулировать их состоятельностью", – рассказывает эксперт.

При этом, продолжает он, следует понимать, что военные преступления (изнасилование, убийство, мародерство и т.д.) расследуются как правоохранительными органами Украины, так и МУС. То есть, работа идет и в ракурсе украинского национального законодательства, и на международном уровне.

"Но есть и другой аспект – преступления агрессии со стороны РФ. И здесь уже речь идет о привлечении к ответственности должностных лиц. В том числе тех, кто пользуется т.н. "функциональным иммунитетом". Это президент, министры. И преступление агрессии теоретически может рассматривать МУС. Но тогда должны были бы ратифицировать Римский статут и Украина, и Россия. Чего не сделано. Соответственно, МУС расследовать преступления РФ в ракурсе агрессии – не может", – поясняет Игорь Петренко.

Еще один орган, который мог бы провести подобное расследование и вынести потом вердикт, – это ООН. Должно быть решение его Совбеза по созданию специализированного трибунала.

"Но мы прекрасно понимаем, что в связи с тем, что РФ имеет там право вето – это тупиковый путь. И даже если ее удастся каким-то образом оттуда выдавить – это время… К тому же, постпредом Совбеза ООН останется Китай, имеющий "особое мнение". Потому, – отмечает эксперт, – Украине и партнеры избрали третий путь – создание специализированного трибунала путем подписания международного договора. Возможно широкого, с участием как организаций, так и конкретных стран".

По словам Игоря Петренко, уже проведены экспертные консультации, теперь идет диалог на уровне двусторонних межправительственных переговоров с разными странами – с тем, чтобы они приобщились к этому договору. На основе которого и будет создаваться специализированный трибунал, расследующий именно преступления агрессии. Высший уровень. Для привлечения к ответственности лично Путина и его окружения.

"Военные преступления стали возможны именно из-за принятия решения об агрессии. Потом так важно привлечь к ответственности именно тех, кто спланировал нападение на Украину и дал ему "зеленый свет". И центр, занимающийся преступлениями российской агрессии в Украине, который создадут в Гааге и о котором говорит Урсула фон дер Ляен, – это тоже один из дополнительных механизмов. Он поможет лучше зафиксировать военные преступления, а также – формировать коалицию стран для создания специализированного трибунала с целью наказания высшей военно-политический верхушки РФ. Ряд виновников в военных преступлений уже привлечены к ответственности. Кто-то осужден в Украине, кто-то пока заочно. Но масштаб расследований и вердиктов со стороны судебных инстанций должен быть максимально широким, – уверен эксперт. – Чтобы каждый военный РФ понимал – рано или поздно придется держать ответ за всё, что они творили в Украине".

Есть все основания полагать, что целенаправленные ракетные удары РФ по нашим энергетическим объектам являются военными преступлениями

Адвокат Юрий Белоус, который занимается сбором доказательств военных преступлений россиян в Украине, акцентирует, что к таковым смело можно относить удары по критическим объектам инфраструктуры.

"Воюющая сторона может сделать многое, чтобы снижать военный потенциал противника. Бить по военным частям, мостам, дорогам, которые используются в том числе, в военных целях. И в этом смысле тот же Крымский мост – наша законная цель. Но есть все основания полагать, что целенаправленные ракетные удары РФ по нашим энергетическим объектам являются военными преступлениями. Никакого военного преимущества удары по ТЭЦ в разных города Украины агрессору не приносят. Зато приносят массу страдания гражданскому населению. Что, похоже, является истиной целью российского высшего военно-политического руководства. Которое и за это тоже следует привлекать к ответственности", – уверен Юрий Белоус.

В то же время, отмечает он, Украине и нашим зарубежным партнерам следует прорабатывать – как с юридической и политической стороны можно правильно добраться и до замороженных российских активов, и до Путина с его окружением. Чтобы сделать всё правильно. По закону.

"Признанием РФ страной-спонсором терроризма, государством-террористом (есть разные подходы), мы прокладываем соответствующие дорожки. Чтобы российские активы не находились под суверенной защитой, чтобы Путин лишился иммунитета как президент. Чтобы то же самое касалось министров, депутатов, прочих высокопоставленных россиян, поддержавших агрессию, – поясняет эксперт. – Кремль манипулирует такими понятиями как "суверенность", "иммунитет". И нам надо искать некое противодействие, противоядие, условный новый ключ. Международный уголовный суд в Гааге не может расследовать преступления агрессии РФ (потому что Совбез ООН по понятным причинам не передал это на рассмотрение МУС), но может заниматься расследованием военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины. Что он, кстати, и делает. Но важно создать и спецтрибунал, который будет заниматься расследованием преступлений агрессии против Украины и самого факта вторжения РФ. И в этом ракурсе соответствующие заявления со стороны наших европейских партнеров можно только приветствовать".

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