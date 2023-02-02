Офицер армии РФ признался, что Россия жестоко пытает украинцев

Российский офицер Константин Ефремов сбежал из РФ и признался, что войска Путина пытают украинских жителей, которых расстреливали или угрожали изнасилованием. Это самый высокий офицер армии РФ, прямо заявивший о преступных действиях россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Украинские военные подвергаются пыткам со стороны россиян. Фото из открытых источников

Росиянин сбежал из армии РФ и дал интервью для BBC. Во время разговора Константин Ефремов сообщал, что якобы неоднократно пытался уволиться из российской армии, но увольнения он получил только после того, как отказался возвращаться на войну в Украину.

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"Я решил уйти. Я пошел к своему командиру и объяснил свою позицию. Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом. Один полковник обещал меня посадить до 10 лет за дезертирство и известил полицию", — говорит россиянин.

Во время разговора с BBC россиянин рассказал о пытках, которые совершали российские военные с украинцами. По его словам, во время допросов один из украинцев признался, что он снайпер. На это очень сильно отреагировал русский полковник.

"Он ударил его, стянул с украинца штаны и спросил, женат ли он, а потом приказал, чтобы кто-то принес ему швабру и добавил мы превратим вас в девушку и отправим вашей жене видео", — говорит Евремов.

Также российский солдат вспоминает, что украинцам во время допросов выбивали зубы, морили голодом и стреляли по коленам, рукам и голове.

"Я прошу прощения у всего украинского народа за то, что пришел к ним незваным гостем с оружием в руках. Слава Богу, я никого не обидел. Я никого не убивал. Слава Богу, меня не убили", — говорит Ефремов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что движение сопротивления в Крыму уничтожило двух офицеров Росгвардии РФ.

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