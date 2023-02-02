Офицер армии РФ признался, что Россия жестоко пытает украинцев

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Slava Kot
Российский офицер Константин Ефремов сбежал из РФ и признался, что войска Путина пытают украинских жителей, которых расстреливали или угрожали изнасилованием. Это самый высокий офицер армии РФ, прямо заявивший о преступных действиях россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.
Украинские военные подвергаются пыткам со стороны россиян. Фото из открытых источников
Росиянин сбежал из армии РФ и дал интервью для BBC. Во время разговора Константин Ефремов сообщал, что якобы неоднократно пытался уволиться из российской армии, но увольнения он получил только после того, как отказался возвращаться на войну в Украину.
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Во время разговора с BBC россиянин рассказал о пытках, которые совершали российские военные с украинцами. По его словам, во время допросов один из украинцев признался, что он снайпер. На это очень сильно отреагировал русский полковник.
Также российский солдат вспоминает, что украинцам во время допросов выбивали зубы, морили голодом и стреляли по коленам, рукам и голове.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что движение сопротивления в Крыму уничтожило двух офицеров Росгвардии РФ.
Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине.
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