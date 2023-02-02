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Офицер армии РФ признался, что Россия жестоко пытает украинцев

Российский солдат, сбежавший в Российской Федерации, признался, что военные его страны жестоко пытали украинцев: выбивали зубы, стреляли в голову, руки, ноги, угрожали изнасилованием и морили голодом.

сегодня, 13:04
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Автор:

Slava Kot

Российский офицер Константин Ефремов сбежал из РФ и признался, что войска Путина пытают украинских жителей, которых расстреливали или угрожали изнасилованием. Это самый высокий офицер армии РФ, прямо заявивший о преступных действиях россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Офицер армии РФ признался, что Россия жестоко пытает украинцев

Украинские военные подвергаются пыткам со стороны россиян. Фото из открытых источников

Росиянин сбежал из армии РФ и дал интервью для BBC. Во время разговора Константин Ефремов сообщал, что якобы неоднократно пытался уволиться из российской армии, но увольнения он получил только после того, как отказался возвращаться на войну в Украину.


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"Я решил уйти. Я пошел к своему командиру и объяснил свою позицию. Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом. Один полковник обещал меня посадить до 10 лет за дезертирство и известил полицию", — говорит россиянин.

Во время разговора с BBC россиянин рассказал о пытках, которые совершали российские военные с украинцами. По его словам, во время допросов один из украинцев признался, что он снайпер. На это очень сильно отреагировал русский полковник.

"Он ударил его, стянул с украинца штаны и спросил, женат ли он, а потом приказал, чтобы кто-то принес ему швабру и добавил мы превратим вас в девушку и отправим вашей жене видео", — говорит Евремов.

Также российский солдат вспоминает, что украинцам во время допросов выбивали зубы, морили голодом и стреляли по коленам, рукам и голове.

"Я прошу прощения у всего украинского народа за то, что пришел к ним незваным гостем с оружием в руках. Слава Богу, я никого не обидел. Я никого не убивал. Слава Богу, меня не убили", — говорит Ефремов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что движение сопротивления в Крыму уничтожило двух офицеров Росгвардии РФ.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-64470092
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