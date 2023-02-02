В Гааге создадут центр для преследования преступлений российской агрессии в Украине

В Гааге будет создан международный центр, который будет заниматься рассмотрением вопросов преступных действий россиян в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Путинский режим, решивший напасть на Украину и совершающий ряд тяжких преступлений: начали полномасштабную войну, ворваться на территории независимой страны, убивают мирных граждан, пытают как гражданских, так и военных.

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ООН определяет агрессию как "применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства или каким-либо другим способом, противоречащим Уставу Организации Объединенных Наций". Потому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Сообщила, что в Гааге будет создан международный центр российской агрессии в Украине.

"Россия должна ответить перед судом за свои преступления. Прокуроры из Украины и Европейского Союза уже работают вместе. Мы собираем доказательства, и в качестве первого шага я рада объявить, что в Гааге будет создан международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине", — сказала президент Комиссии ЕС выступая в Киеве.

Центр будет координировать сбор доказательств и выполнять роль части следственной группы в сфере уголовного правосудия.

Европейские политики уже несколько раз призывали создать центр для расследования преступлений россиян, ведь Международный суд не имеет права расследовать преступления России, поскольку РФ не ратифицировала деятельность этого суда в своей стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сбежавший из России офицер армии РФ признался, что военные пытали украинских пленных.

Также "Комментарии" писали о том, что США предлагали мирное соглашение для Украины и России.



